Aşı randevusu nasıl alınır 2021? MHRS, E-Nabız, E-Devlet, SMS ve 182'den Covid aşı randevusu nasıl alınır?
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Aşı randevusu nasıl alınır 2021? MHRS, E-Nabız, E-Devlet, SMS ve 182'den Covid aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır 2021? MHRS, E-Nabız, E-Devlet, SMS ve 182'den Covid aşı randevusu nasıl alınır?
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Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri devam ederken "Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS, E-Nabız, E-Devlet, SMS ve 182'den Covid aşı randevusu nasıl alınır?" Araştırmaları hız kazandı. Risk gruplarına göre belirlenen corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. İşte aşı randevusu alma işlemleri…

MHRS aşı randevusu ekranı açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik" dedi. Aşı randevumu nasıl alırım sorusu gündemde yer alırken, BionTech ve Sinovac aşısı için randevular MHRS, e Nabız ve Alo 182 hattı üzerinden alınabilecek. İşte, 40 yaş üstü için aşı randevusu oluşturma adımları.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır 2021? MHRS, E-Nabız, E-Devlet, SMS ve 182'den Covid aşı randevusu nasıl alınır? - Haberler
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