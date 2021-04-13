Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetvaları!
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Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı

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Dini konularda araştırma yapanlarAşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mıkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaAşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mıkonusunda fetva yayınladı. Peki,Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mıİşte, detaylar.

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:11:21. #1.15#
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