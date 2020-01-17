Asfalt nasıl yazılır? TDK'ya göre asfalt mı, asvalt mı?

17.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:24

Asfalt kelimesini günlük hayatta çokça şahit olduğumuz kelimelerden biri. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Asfalt nasıl yazılır? Asvalt mı, asfalt mı? TDK'ya göre asvalt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ASVALT NASIL YAZILIR? ASFALT MI, ASVALT MI?

Asvalt nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "asfalt" şeklindedir. Söyleyiş olarak birbine en yakın harfler 'f ve v' asfalt kelimesinde genellikle karıştırılıyor. TDK'ya göre asfalt kelimesinin doğru kullanımı 'f' harfli hali.

asvalt - yanlış

asfalt - doğru

ASFALT İLE ÖRNEK CÜMLELER

Belediye çalışanları sokakların asfaltını yeniliyor.

Bu sıcaklarda asfalta koyulan her şey pişebilir.