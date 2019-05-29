Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Asena Atalay, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Dini inancınız nedir?" sorusuna da cevap veren Atalay, herkesi şaşırttı.
Caner Erkin'le olan evliliğiyle adını duyuran ve sonrasında sorunlu bir boşanma süreci yaşayan sunucu Asena Atalay, Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna "Beynine ve kalbine güvendiğim insanla konuşurum" cevabını verdi.
"BEYNİNE GÜVENDİĞİM İNSANLA KONUŞURUM"
Günlük yaşantısı sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Asena Atalay, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Atalay, bir takipçisinin "Dini inancınız nedir?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. İnanç sistemini biraz değişik olarak tamamlayan sunucu, "Bunu sadece beynine, kalbine güvendiğim çok az insanla konuşmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ONAY BEKLEME YAP, GEÇ"
Öte yandan "Beni anlamayanlara inatla anlatmaya çalışıyorum bir ümit var mı bir gün beni anlarlar mı acaba?" sorusuna ise "Anlamayacaklar. Sen bir süre sonra kendini anlatmaktan vazgeçeceksin. Onay bekleme yap, geç" cevabını verdi.
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KIMSE MUSLUMAN OLMAK ZORUNDA DEGIL, DUNYADA 5000 CIVARINDA DIN VAR, ISTEYEN ISTEDIGINE INANIR, BU SADECE INANCTIR , POPULER OLANLARIN FANATIKLERI DAHA FAZLADIR. FANATIKLIGE GEREK YOK . ESKIDEN GUC VE HAYATTA KALMAK ICIN YAPILMIS SEYLERDI , SIMDI ZAMAN DEGISTI ARTIK HERSEY ORTADA YIKAYIN BEYINLERINIZICevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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müslümanım elhamdulillah diyememişse kafirdir kaçamak cevap olmaz din tekdirCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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BEN SADECE AŞKA İNANIRIM KADIN ERKEK FARKETMEZ ELEKTRİK ALIRSAM HER İKİSİNEDE YÜRÜRÜM.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sen zaten müslüman değilsin yazılarına göre müsterih ol ismini de deyistirCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Müslüman olmak zorundamıyız hayırdır ? beni zorla Müslüman yaptı ailem . 6 yaşındayken sünnet ettirmişler sormadan. sonrada diyorlar ki kendi isteiğimizle Müslümanlığı seçtik. Ülkenin 90 ı hayatında bir kere olsun kuranın Türkçesini okumumamış. Dedesinden nenesinden ne duymuşsa din diye yaşıyor. KURAN OKU ATEİST OL !!!Cevap Yaz 15 41 Yayından Kaldır