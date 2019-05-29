Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Caner Erkin'le olan evliliğiyle adını duyuran ve sonrasında sorunlu bir boşanma süreci yaşayan sunucu Asena Atalay, Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna "Beynine ve kalbine güvendiğim insanla konuşurum" cevabını verdi.

"BEYNİNE GÜVENDİĞİM İNSANLA KONUŞURUM"

Günlük yaşantısı sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Asena Atalay, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Atalay, bir takipçisinin "Dini inancınız nedir?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. İnanç sistemini biraz değişik olarak tamamlayan sunucu, "Bunu sadece beynine, kalbine güvendiğim çok az insanla konuşmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONAY BEKLEME YAP, GEÇ"

Öte yandan "Beni anlamayanlara inatla anlatmaya çalışıyorum bir ümit var mı bir gün beni anlarlar mı acaba?" sorusuna ise "Anlamayacaklar. Sen bir süre sonra kendini anlatmaktan vazgeçeceksin. Onay bekleme yap, geç" cevabını verdi.