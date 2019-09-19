Asansörde ölü bulunan model Thitim Bell Noraphanpiphat'ın ölümüyle ilgili sır detay ortaya çıktı
Asansörde ölü bulunan 25 yaşındaki model Thitim Bell Noraphanpiphat'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Modelin kimliği belirlenemeyen adam tarafından asansöre çekildiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'da bir binanın asansöründe cesedi bulunan 25 yaşındaki Thitim Bell Noraphanpiphat'on ölümü gizemini koruyor. Apartmanın güvenlik kameralarına bakan polis, bir adamın modelin cesedini, asansörün içine sürüklediği ve sonra elini kolunu sallayarak olayyerinden uzaklaştığını gördü.
ASANSÖRE ÇEKİLDİĞİ SIRADA HAREKETSİZ OLDUĞU GÖZLENDİ
Polis, kesin ölüm nedeni için otopsiye götürülen modeli kimin öldürdüğü konusunda şuan için yorum yapmak için erken olduğunu söyledi. Vücudunda her hangi bir darp ve yara izine rastlanmayan modelin kimliği belirlenemeyen adam tarafından asansöre çekilince hareketsiz olduğu gözlendi.