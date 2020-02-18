: Asansörde kendisini taciz etmeye çalışan adamı etkisiz hale getirdi

18.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:52

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede gündem olan bir görüntüde; asansöre binen bir kadının tacize maruz kaldığı anlar yer aldı. Asansörde bulunan bir adamın taciz girişimini, tekme ve yumruk atarak savuşturan kadın büyük takdir topladı. O anlar saniye saniye asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

TACİZ ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, bir adamın asansöre binen kadının ardından geldiği ve taciz girişiminde bulunduğu anlar yer alıyor. Tacizci adam, kadının arkasına geçerek yakınlaşmaya çalışıyor ancak durumu fark eden kadın bulunduğu yeri değiştiriyor. İlk girişiminde başarısız olan adam ikinci kez kadının arkasına geçerek elini kadının omzuna atıyor.

YUMRUK VE TEKMEYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Omzuna atılan eli bir çırpıda savuşturan kadın, tacizci adama önce yumruk atıp ardından sendeleyen adamı tekmeyle etkisiz hale getiriyor. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin kahramanı korkusuz kadın, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.

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