Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!

1996 yılından beri uzun soluklu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti bir kez daha aynı projede bir araya geldi.

"EKRANLARA TAŞIDIĞIMIZ TABLO ASLINDA BİZİM EVİMİZİN DE NORMALİ"

En son 2010 yılında yayınlanan "Yeni Bir Yıldız" dizisiyle bir araya gelen Aslantuğ çifti, bir temizlik markasının reklamı için bir araya geldi. Arzum Onan reklam filmiyle ilgili şunları söyledi: "Bu reklam filmi ile ekranlara taşıdığımız tablo aslında bizim evimizin de normali; ev işleri kesin bir şekilde paylaştırılmaz ve herkes mutlaka eline değen işi yapar. Çünkü temiz bir evde yaşamak hepimize huzur ve mutluluk veriyor"

"EV DEMEK YUVA DEMEK"

Arzum Onan'la 22 yıldır evli olan Mehmet Aslantuğ ise "Ev demek yuva demek. Ortak bir hayatı paylaştığımız ortamda olması gereken de evde herkesin sorumlulukları ve görevleri de paylaşması. Günümüzde geldiğimiz noktada kadın ve erkek nasıl ki toplumsal üretime birlikte katkı sağlıyorsa bunun evdeki karşılığı da aynı şekilde olmalı" dedi.