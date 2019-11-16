Arto'dan mini etek paylaşımı yapan Çağla Şikel'e ağır sözler: Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğret

16.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:12

Sivri dilliliği ile dikkat çeken şarkıcı Arto'nun,Çağla Şıkel'in geçtiğimiz yıllarda sunuculuğunu yaptığı programda yaşadığı canlı yayın kazasına yönelik paylaşımı tartışma yarattı.

MİNİ ETEK GİYMENİN PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI

Geçirdiği ağır enfeksiyondan dolayı zor günler geçiren Çağla Şikel, YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle mini etekle frikik vermemenin püf noktalarını paylaştı.

"70 MİLYONA GÖĞÜSLERİNİ GÖSTERMEMEYİ ÖĞRETSİN"

Videoyu izleyenler arasında şarkıcı Arto da vardı. Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin. Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır" ifadeleriyle geçmiş günlere göndermede bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Şikel'in canlı yayında göğsünün açıldığı anın fotoğrafını paylaşan Arto, gelen eleştiriler üzerine paylaşımını sildi ve ardından bir video paylaştı.

Arto bazı şeyler silinse de bazı şeyleri hafızalardan silemezsin diyerek paylaştığı videoda Şikel'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"Arkadaşlar merhaba. Amerika'dan selamlar. Çok merak ediyorum bir sürü yorum okuyorum Çağla'yla ilgili bir resim koydum ve göğsü görünen bir resim flu da olsa. Bütün medya kuruluşlarında ve televizyonlarda yayınlanmış bir resim. Bazı insanlar benim üstüme yükleniyor. Çok af edersiniz size oturup kalkma dersleri verebilen bir manken yani çağla Şikel, oturup kalkma dersi, nasıl oturulacağını nasıl dizler açılmadan iç çamaşırınızı göstermeden nasıl kalkılabileceğini gösteren ve bunları çok iyi bilen bir kadın göğsünü açıyorsa ya da defilelerde orasını burasını gösteriyorsa demek ki bunları da bilerek gösteriyor. Bilerek yapıyor demektir."

NE OLMUŞTU?

Seneler önce Her Şey Dahil programında dans ederken Çağla Şıkel'in göğsü açılmıştı. Şikel'i zor durumda bırakan canlı yayın kazası o günlerde çok konuşulmuştu. Ünlü manken kısa süre önce Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde podyuma çıkmış, orda da kıyafetinin azizliğine uğramıştı.