Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt artık her gün ağladığını söyledi
Bir zamanlar Brangelina diye anıldıkları Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra nasıl değiştiğini açık yüreklilikle anlatan Brad Pitt "Artık her gün ağlıyorum" dedi.
Kendisi gibi oyuncu olan ve bir zamanlar Brangelina diye anıldıkları Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra ruhsal anlamda nasıl değiştiğini açık yüreklilikle anlatan Brad Pitt Interview dergisi için deneyimli meslektaşı Anthony Hopkins'in sorularını yanıtladı. Hollywood yıldızı, Anthony Hopkins ile yaptığı röportajda 20 yıldır ağlamadığını ama artık çok daha duygusal olduğunu söyledi.
"İYİ BİR İŞARET"
Genellikle ağlamadığını söyleyen Pitt, çocukları, arkadaşları ve hakkında çıkan haberlerden dolayı çok daha duygusal olduğunu ve duygusallığını nereye doğru gittiğini bilmemesine rağmen iyi bir işaret olduğunu söyledi. Anthony'nun ''Alkol ve alem yapma alışkanlığın ile mücadele ettiğini duydum" cümlesine Pitt, alkolun kendi için bir kaçış kadar zararlı olduğunu söyledi.
"YAPMAK İSTEDİĞİN TEK ŞEY AĞLAMAK"
Ünlü oyuncu, zaman geçtikçe duygusal etkilenmelere çok daha açık hale geleceğini de belirtti. Brad Pitt'in bu yorumuna Anthony Hopkins de "Daha yaşlandıkça yapmak istediğin tek şeyin ağlamak olduğunu göreceksin" diye yanıt verdi. Hopkins bu duygusal halin sadece acı ve kederden kaynaklanmadığını bunun yaşamın güzelliğinden de kaynaklandığını söyledi.
2 YIL EVLİ KALDILAR
Brad Pitt ve Angelina Jolie, 10 yıllık beraberliğin ardından 2014 yılında evlendiler. İki yıl sonra da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Çift, altı çocuklarının velayeti için tartışmalı bir sürece girmişlerdi. İkili, 1994 tarihli Legends of Fall ve 1998 yapımı Meet Joe Black adlı filmlerde birlikte çalışmıştı.
Haber Videosu: Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt artık her gün ağladığını söyledi
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Ben de bazen duygusal bir şarkı açar ve birden ağlamaya başlarım dilimizden dökülemeyenler;göz yaşlarımızla dökülüyor.Ağlamak; bazen insana,bir terapi gibi gelebiliyor ,rahatlatıyor bence.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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zehra haberi varmı.deren taluda olur.ben zehranın ve derenin hayranıyım.ben avni.Yayından Kaldır