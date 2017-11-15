Arşivlerdeki 39 Milyon Belge Dijitalleştirildi

Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Durali Gürağaç, kurum olarak kendilerini sürekli yenilediklerini belirtierek, "Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerinde yer alan 39 milyon belge dijitalleştirilerek araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur. Artık araştırmacılar tek bir tek merkezde çalışma mecburiyetinde iken artık internet üzerinden evinden, çalışma ofisinden istedikleri belgelere ulaşabiliyor." dedi.



Hazine-i Evrak'ın 171. kuruluş yıl dönümü ve 12. Arşivcilik Günü dolayısıyla Başbakanlık Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Gürağaç, kurumun dünya arşivciliği açısından önemli bir yere geldiğini söyledi.



Sosyal bilimler alanında bilgiye erişimin en önemli ayağının arşiv ve kütüphaneler olduğunu aktaran Gürağaç, şunları kaydetti:



"Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, modern arşiv binasına kavuşmasına müteakiben, dijitalleştirme, tasnif, restorasyon, araştırma hizmetleri ve muhafaza-bakım gibi hizmetlerde yeni projeler ortaya koyarak devlet kurumları ve araştırmacıların belgeye olan ihtiyacını hızlı bir biçimde karşılamak için kendisini sürekli yenilemektedir. Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerinde yer alan 39 milyon belge dijitalleştirilerek araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur. Araştırmacılar tek bir merkezde çalışma mecburiyetinde iken artık internet üzerinden evinden, çalışma ofisinden istedikleri belgelere ulaşabiliyor."



"Sahip olduklarımızı geleceği aktarmakla mükellefiz"



Türk Arşivciler Derneği Genel Başkanı Yüksel Baycar ise 30 yılda Türkiye'de arşivcilik alanında ciddi gelişmeler olduğunu belirtti. Baycar, en önemli gelişmenin, Osmanlı Arşivleri'nin tasnifinin tamamlanmasına hız verilmesi ve üniversitelerde arşivcilikle ilgili Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin açılması olduğunu ifade etti.



Teknolojik gelişmelerle birlikte arşivcilik sisteminin de değiştiğini dile getiren Baycar, "Teknoloji ile birlikte bilginin elektronik ortamda yönetilmesi ve biriktirilmesi bizleri farklı bir dünyanın eşiğine getirmiştir. Osmanlılar geçmişte oluşturup, toplayabildikleri bütün evrakları bize naklettikleri gibi biz de bugün sahip olduklarımızı geleceği aktarmakla mükellefiz ve bunu gelecek nesillere borçluyuz." ifadelerini kullandı.



Arşivcilerin sorunları



Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Mustafa Özyürek ise Bilgi ve Belge yönetiminden mezun olanların, arşivci ve kütüphaneci olarak görev yaptığını aktararak, en büyük sorunlarının her iki mesleğin de herhangi bir yasasının bulunmaması olduğunu belirtti.



Özyürek, meslektaşlarının çalışma şartları ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, kurumlara Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının alınmaması, KPSS'de çok az sayıda kontenjan ayrılması gibi sorunlar yaşadıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Bayram'ın da katılımıyla Osmanlı Arşivi tasnif çalışmalarının konu edildiği sergi açıldı.