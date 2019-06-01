Arnold Schwarzenegger'in tek gecelik kaçamağından dünyaya gelen oğlu, görenleri şaşırttı

Sinema kariyerinde özellikle Terminatör filmleriyle ünlenen oyuncu Arnold Schwarzenegger'in 20 yıllık hizmetçisi Mildred Banana ile olan tek gecelik ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, önceki gün California Venice City'de spor salonundan çıkarken görüntülendi.

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

21 yaşındaki Baena'nın babası Arnold Schwarzenegger'ın gençlik yıllarındaki fiziksel görüntüsüne sahip olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"EŞİMİ GERİ KAZANMAYI ÇOK İSTEDİM"

Ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story"adlı kitabında satırlara döktü. İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.

"BABASI OLDUĞUMA İKNA OLDUM"

Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

EVDEKİ FISILTILARDAN DUYDU

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlattı. Baena, Schwarzenegger'in eşi Maria Shriver'ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger'e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı.

BANA SARILDI AĞLADI

Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, "Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı" dedi.

"ÇOK HAVALI"

Baena gerçeği o sırada 13 yaşında olan oğlu Joseph'e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle "Cool" (Çok havalı) dediğini söyledi.