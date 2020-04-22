İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul Arnavutköy'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kuryeyi otomobiliyle metrelerce sürükledi. Kameralar tarafından kaydedilen olay sonrası kuryeyi sürükleyen sürücü hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapıldı.

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kurye Mehmet K.'yı metrelerce sürükleyen otomobil şoförü Mertcan F., (26) yakalanarak "Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem yapıldı. Şüpheli Mertcan F. adli makamlarca serbest bırakılırken olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay 20 Nisan tarihinde saat 21.46 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Mehmet K.'ya trafikte Mertcan F. adlı bir sürücü otomobili ile çarptı. Çarpmanın ardından Mehmet K. motosikletiyle sürüklendi.

KAMERA KAYITTAYDI

Kamera tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında Mertcan F. yakalanarak gözaltına alındı.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

İşlemleri tamamlanan Mertcan F. ile ilgili hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapılırken şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA