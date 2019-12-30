Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına neden oldu. Arnavutköy'de de bir caminin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
30.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:17
Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu. Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı.
Minarenin devrilme riskine rağmen bunu fark etmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.
Kaynak: DHA