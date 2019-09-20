Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Veysel Aydın'ın cinayetleri dün gece işlediği ortaya çıktı.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.
CİNAYETLER GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI
Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı.
KULLANDIĞI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi.