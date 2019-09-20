Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Veysel Aydın'ın cinayetleri dün gece işlediği ortaya çıktı.

20.09.2019 19:07
Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.

CİNAYETLER GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı.

KULLANDIĞI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi.

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YORUMLAR (11)

  • DİYARBEKİRLİ ŞEHİT YASİN BÖRÜ NÜN YAKINI:
    Beyler bunlar kıyamet alametleridir kıyamet. Kimsenin haberi yok bu haberler KIYAMETİN habercisidir. KIYAMET geliyorum diyor ayak sesleri. Daha bunlar iyi günlerimiz. Yüce Yaratan daha beterinden korudun.
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  • ...:
    iyiki sorumlus erdogan demedin. . . bu olaylar 50 sene öncede vardi 50 sonrada olacak! ayrica sanmaki baska ülkelerde yok ordada var. . .
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  • MSDS:
    İstanbul insanı yaşam şartlarının ağırlığından cinnet geçiriyor, aklı ve azıcık imkanı olan terk eder Anadolu''ya geri dönüş yapar yoksa çok acı olaylara muhatap olabilir . . Huzur Anadolu''da yaşam ucuz, iş az ama ruhlar sakin huzurlu . .
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