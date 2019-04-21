Armağan Çağlayan'dan İlginç Paylaşım: Nagehan Alçı Olmasaydı Ekranların Antipatik Yüzü Ben Olacaktım
Televizyon yıldızı Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gazeteci Nagehan Alçı'yı "Ekranın antipatik yüzü" olarak gördüğünü söyleyerek eleştirdi.
Dobra paylaşımlarıyla adından söz ettiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, son olarak gazeteci Nagehan Alçı'yı hedef aldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlayan, Alçı'yı esprili bir dille eleştirerek antipatik bulduğunu söyledi.
"TESPİTLERİ TUTMUYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Maltepe'de miting yapmasıyla ilgili köşe yazısı yazan Nagehan Alçı, "İmamoğlu'na zarar verecek" dedi. Armağan Çağlayan, Alçı'yı bu yazısından dolayı eleştirerek şunları söyledi: "Bir tek tespitinin dahi bugüne kadar tutmuşluğu yok ama, ben seviyorum kendisini.
"EKRANLARA ÇIKMASAYDI EN ANTİPATİK BEN OLACAKTIM"
Çünkü O ekrana çıkmasaydı, ekranların en antipatik yüzü olarak ben anılacaktım! Allah'tan ekrana çıktı da ben yırttım."
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Gündeme gelmek için iyi bir yöntem armağan, hadi iyisin iyi. Zaten kamuoyumuz da kadınların didişmelerine bayılırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu artist tayfası öteki tarafa ne götürecek,,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Basın nagihan alçi gibi yalançı ve hiç birşeyden anlamıyan kişileri basından temizlemesi lazımCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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aksine taş gibi süt gibi tene sahip kadınCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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çok sevimsizCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır