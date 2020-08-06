Arkadaşını öldüren sanık: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak amacıyla ateş ettim
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Arkadaşını öldüren sanık: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak amacıyla ateş ettim

Arkadaşını öldüren sanık: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak amacıyla ateş ettim*- Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alınan O.G.

06.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:52

Arkadaşını öldüren sanık: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak amacıyla ateş ettim

*- Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alınan O.G. (42) ifadesinde, Akınoğlu'nun kendisini sürekli tehdit edip, para istediğini iddia etti.

*- Olay günü Ramazan Akınoğlu'nun kendisini 'Bugün senin paranı ya da canını alacağım' diye tehdit edip evine geldiğini anlatan O.G., "Elinde satıra benzettiğim bir metal parçasını bana doğru salladığını gördüm. Av tüfeğini aldığım sırada Ramazan kapıyı kırarak içeriye girdi. Kendimi korumak amacıyla kapıya doğru 2 el ateş ettim. Amacım zarar vermek değil onu korkutup, engellemekti. Pişmanım" dedi.

Serik'e bağlı Orta Mahalle 1028 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi O.G. ile evine gelen Ramazan Akınoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan Akınoğlu, O.G.'nin evinin kapısını tekmeledi. Bunun üzerine O.G. evde bulunan av tüfeğini alarak Ramazan Akınoğlu'na ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve vücuduna isabet ettiği Akınoğlu, kapının önünde kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Akınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akınoğlu'nun cesedi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet şüphelisi O.G. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

'EVİMDEKİ TELEVİZYONU SATMAK İSTEDİ'

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından O.G. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadesinde Ramazan Akınoğlu'nun kendisini sürekli tehdit edip, para istediğini söyleyen O.G., "Ramazan Akınoğlu'nu 4-5 yıldır tanıyorum. Bekar olduğum için Ramazan benim yanıma ara sıra gelir giderdi. Sürekli benim yanıma geldiğinde alkollü olurdu. Ramazan 4-5 aydır pandemi dolayısıyla çalışmıyordu. Evimdeki kullanmış olduğum televizyonu alarak satmak istedi. Ben de buna müsaade etmedim. Aramızda problemler çıkmaya başlayınca Ramazan ile görüşmeyi bıraktım. 4 ay önce bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladım. İşe başladığımı duyan Ramazan yaklaşık 15 gün önce beni telefon ile arayarak evime geldi. Bana 'daha önce yaptığım iyilikleri ödeyeceksin yoksa seni döverim' diyerek tehdit etmeye başladı. Ben de '5 Ağustos'ta maaşımı aldığımda sana yardımcı olacağım' diyerek oyaladım" dedi.

'KAPIYI KIRARAK İÇERİYE GİRDİ, KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Olay günü saat 18.30 sıralarında Ramazan Akınoğlu'nun kendisini telefonla aradığını aktaran O.G., şöyle devam etti:

"'Benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek hakaret etti. 'Bugün senin paranı ya da canını alacağım' diyerek tehdit etti. Ben de telefonu kapattım. Daha sonra şikayet için polis merkezine gittim ama yoğunluktan dolayı 'yarın şikayet ederim' diyerek oradan ayrıldım. Evime gittim. Evimin arka kısmında bir araç gördüm. Aracın içinde elinde satıra benzettiğim bir metal parçasını Ramazan'ın bana doğru salladığını gördüm. Ramazan'ın bana saldıracağı korkusuyla dış kapıyı kilitledim. Kapıya vurmaya ve beni tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Evde bulunan av tüfeğini aldığım sırada Ramazan kapıyı kırarak içeriye girdi. Kendimi korumak amacıyla içeri girmesini engellemek ve korkutmak için Ramazan'ı hedef almayarak, kapıya doğru 2 el ateş ettim. Amacım Ramazan'a zarar vermek değil onu korkutup, engellemekti. Daha sonra Ramazan'ın düştüğünü gördüm. Telefonla polis ekiplerine haber verdim. Olay yerinden kaçmadım polise teslim oldum. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım."

O.G.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayın olduğu gün Ramazan Akınoğlu'nun Salı Pazarı mevkisinde başka bir kişiyle tartıştığı darbettiği de belirlendi. Ramazan Akınoğlu'nun cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Serik ilçesi Cumalı mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

Arkadaşını öldüren sanık: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak amacıyla ateş ettim

Kaynak: DHA

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