Arkadaş cinayeti şüphelisi: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak için ateş ettim
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Arkadaş cinayeti şüphelisi: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak için ateş ettim

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan O.G.

Arkadaş cinayeti şüphelisi: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak için ateş ettim
06.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:22

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan O.G. (42) ifadesinde, Akınoğlu'nun kendisini, "Bugün senin paranı ya da canını alacağım" diyerek tehdit edip, evine geldiğini öne sürerek, "Elinde satıra benzettiğim bir metal parçasını bana doğru salladığını gördüm. Av tüfeğini aldığım sırada Ramazan kapıyı kırarak, içeri girdi. Kendimi korumak amacıyla kapıya doğru iki el ateş ettim. Amacım zarar vermek değil, onu korkutup, engellemekti. Pişmanım" dedi.

Serik'e bağlı Orta Mahalle 1028 Sokak'ta dün akşam meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi O.G. ile evine gelen Ramazan Akınoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan Akınoğlu, O.G.'nin evinin kapısını tekmeledi. O.G. de evde bulunan av tüfeğini alarak, Ramazan Akınoğlu'na ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve vücuduna isabet ettiği Akınoğlu, kapının önünde hayatını kaybetti. O.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

'EVİMDEKİ TELEVİZYONU SATMAK İSTEDİ'Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen O.G.'nin ifadesinde, Ramazan Akınoğlu'nun kendisinden sürekli tehditle para istediğini öne sürdüğü öğrenildi. O.G. ifadesinde, "Ramazan Akınoğlu'nu 4-5 yıldır tanıyorum. Bekar olduğum için Ramazan benim yanıma ara sıra gelir giderdi. Sürekli alkollü olurdu. Ramazan dört, beş aydır pandemi dolayısıyla çalışmıyordu. Evimdeki kullanmış olduğum televizyonu alarak, satmak istedi. Ben de müsaade etmedim. Aramızda problemler çıkmaya başlayınca Ramazan ile görüşmeyi bıraktım. Dört ay önce, bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladım. İşe başladığımı duyan Ramazan, yaklaşık 15 gün önce beni telefon ile arayarak, evime geldi. 'Daha önce yaptığım iyilikleri ödeyeceksin yoksa seni döverim' diyerek, beni tehdit etmeye başladı. Ben de '5 Ağustos'ta maaşımı aldığımda sana yardımcı olacağım' diyerek oyaladım" dedi.'KAPIYI KIRARAK İÇERİYE GİRDİ, KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'Olay günü saat 18.30 sıralarında Ramazan Akınoğlu'nun kendisini telefonla aradığını aktaran O.G., ifadesine şöyle devam etti: "'Benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek hakaret etti. 'Bugün senin paranı ya da canını alacağım' diyerek, tehdit etti. Ben de telefonu kapattım. Daha sonra şikayet için polis merkezine gittim ama yoğunluktan dolayı 'yarın şikayet ederim' diyerek, oradan ayrıldım. Evime gittim. Evimin arka kısmında bir araç gördüm. Aracın içinde elinde satıra benzettiğim bir metal parçasını Ramazan'ın bana doğru salladığını gördüm. Ramazan'ın bana saldıracağı korkusuyla dış kapıyı kilitledim. Kapıya vurmaya ve beni tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Evde bulunan av tüfeğini aldığım sırada Ramazan kapıyı kırarak, içeri girdi. Kendimi korumak amacıyla, içeri girmesini engellemek ve korkutmak için Ramazan'ı hedef almayarak, kapıya doğru 2 el ateş ettim. Amacım Ramazan'a zarar vermek değil onu korkutup, engellemekti. Daha sonra Ramazan'ın düştüğünü gördüm. Telefonla polis ekiplerine haber verdim. Olay yerinden kaçmadım polise teslim oldum. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım."Öte yandan olayın yaşandığı gün Ramazan Akınoğlu'nun Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı bir kişiyi darbettiği belirlendi.

Akınoğlu'nun cenazesinin Serik ilçesi Cumalı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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