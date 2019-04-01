Arka Sokaklar'ın Yıldızı Şevket Çoruh'tan Çok Konuşulacak Seçim Tepkisi!

31 Mart seçimlerine İstanbul damga vururken, son gelen verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu açıklaması ünlü isimlerin de gündemindeydi.

ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ

Birçok ünlü isim Ekrem İmamoğlu için tebrik mesajları yayınlarken, Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak bir tepki geldi. Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından kahkaha attığı videosunu "Tutamıyorum" notuyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÜLEN BUKET AYDIN'A GÖNDERME

Çoruh'un bu paylaşımı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan sunucu Buket Aydın'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.