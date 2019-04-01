Arka Sokaklar'ın Yıldızı Şevket Çoruh'tan Çok Konuşulacak Seçim Tepkisi!
Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusu Şevket Çoruh'un, 31 Mart Yerel Seçimler'e tepkisi sosyal medyada olay oldu.
31 Mart seçimlerine İstanbul damga vururken, son gelen verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu açıklaması ünlü isimlerin de gündemindeydi.
ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ
Birçok ünlü isim Ekrem İmamoğlu için tebrik mesajları yayınlarken, Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak bir tepki geldi. Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından kahkaha attığı videosunu "Tutamıyorum" notuyla paylaştı.
KILIÇDAROĞLU'NA GÜLEN BUKET AYDIN'A GÖNDERME
Çoruh'un bu paylaşımı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan sunucu Buket Aydın'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
YORUMLAR (17)
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adamın partisi kazandı susmak tebrik etmek düşer şevkette pişkin pişkin güler katlanmak gerek demokrasi kazandıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ceza nasıl kesilir ögrendilerCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Tüm sanatçı kılıklı soytarılar zıplamaya başladı :))Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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aşağılık herifCevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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gül gül son gülen iyi olur hilekarlaeCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır