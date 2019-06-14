Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor

Arka Sokaklar dizisi 14 Haziran Cuma ekrana gelecek olan 521. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Ekim ayında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek olan dizinin sezon finalinde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

AYLİN DİZİYE VEDA EDİYOR

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizi Arka Sokaklar'da beklenmeyen bir ayrılık yaşanıyor. Nefes kesen bir bölümle sezon finali yapmaya hazırlanan diziye Aylin karakteri diziye veda ediyor.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşüyor! Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle 14 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan'ı vurur. Volkan'ın hayati durumu tehlikededir. Nejat'ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih'in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.Tekin Amerika'da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin'e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.

MEKTUP BIRAKIR

Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin'den alır ve dayılarına teslim eder. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan'la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin'i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.