Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 562. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 562. bölümü bugün Kanal D ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 563. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 562. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 561. Bölümde ekip - özellikle Mesut - Tunç'u cezaevinden kurtarabilmek için yollar arıyor!

Gözlerini intikam bürüyen Özcan, Mesut'a acı çektirmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. İçerideki adamlarıyla Tunç'u sürekli olarak rahatsız eder. Mesut, Özcan'ın oğlu Tunç'u kullanmasına çok öfkelenir. Bir taraftan da tutuksuz yargılanması için yollar aramaktadır. Özcan'ın, Tunç'u rahat bırakmayacağını bilmektedir. Ekip, Özcan'ın cezaevi dışında bir adamı olduğunu öğrenir. Coşkun kod adlı bu adam eski bir polistir. Uyuşturucu trafiğini artık o yönetmektedir. Ekibimiz ona ulaşırsa Özcan ile ilgili deliller elde edilebileceğini bilmektedir. Özellikle de Tunç'u aklayacak olan Kazım olayı ile ilgili deliller. Bu yüzden Coşkun'u bulmak için harekete geçen ekibimiz sıkıntılı bir sürecin içine girer. Zaman geçtikçe Tunç daha büyük birt tehlike altındadır. Bunu bilen Mesut, ekipten bağımsız harekete geçer ve Coşkun'u yakalar. Sonrasında ise, Özcan'dan aldığı telefonla büyük şok yaşar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 23 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Özcan, Tunç'u kullanarak Mesut'u içeriden kullanmak ister. Büyük bir uyuşturucu sevkiyatı öncesi Mesut'u kullanması onun için elzem bir durumdur. Ekip, bu sevkiyatı zamanında öğrenir; fakat, operasyon zamanı adamları ellerinden kaçırır. Ekip, yakaladıkları adamı sorguladıklarında bir polisten yardım aldıklarını söyler. Bu kişi içlerinden birisi mi, yoksa operasyona katılan diğer polislerden mi? Bilemedikleri durum karşısında şaşkındırlar.

Köstebek Mesut mu? Yoksa, adamın para teklif ettiği Cemal mi? Bu arada Mesut, Tunç'u Özcan'ın elinden sağ salim kurtarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont