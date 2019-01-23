Arjantinli Futbolcu Sala'yı Taşıyan Uçağın Kaybolması

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Guernsey Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, kayıp uçakla ilgili aramaların ikinci gününde yoğun çabalara rağmen ipucuna rastlanmadığı belirtildi.

Kaybolan uçağın pilotunun adının David Ibbotson olduğu, arama çalışmalarına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın ise sabah yapılacak toplantının ardından alınacağı vurgulandı.

Söz konusu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Kaynak: AA