Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Bebek Dünyaya Getirdi

Arjantin'in Tucuman eyaletinde 11 yaşındaki kız çocuğunun, büyükannesinin 65 yaşındaki erkek arkadaşı Eliseo Víctor Amaya tarafından cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Talihsiz kız çocuğunun karın ağrısıyla gittiği hastanede 23 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan kız çocuğu, 65 yaşındaki sapığın istismarına uğradığını söyledi ve bunun üzerine gözaltına alınan sapık, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

23 HAFTALIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Arjantin'de meydana gelen olayda, bir kız çocuğu karnının ağrıdığını söylemesi üzerine annesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde 23 haftalık hamile olduğu ortaya çıkınca hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Polisin ifadesini aldığı çocuk, büyükannesinin 65 yaşındaki sevgilisi Eliseo Víctor Amaya'nın kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Kız ifadesinde, sapığın kendisine tecavüz ettiğini kimseye söylememesini, aksi takdirde öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Sapık adam, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTAJ İZNİ VERDİ

Kürtajın bazı durumlarda serbest olduğu ülkede talihsiz çocuğa, psikiyatri eşliğinde kürtaj olup isteyip istemediği soruldu. Sağlık Bakanlığına kürtaj izni için başvuru yapılırken, kürtaj izninden bir gün sonra kız doğurdu.

Sezaryenle doğum yapan 11 yaşındaki kız ve bebeği hastanede tedavi altında tutuluyor.