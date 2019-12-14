: Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama

14.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:45

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin, "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'ne katılan Arınç, toplantının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"UYGUN GÖRMEDİĞİMİ İFADE ETTİM"

Davutoğlu öncülüğünde Gelecek Partisi'nin kurulduğunun hatırlatılması üzerine Arınç, bunu basından takip ettiğini belirterek, "Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Halen bu düşüncedeyim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında herhangi bir beyanda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

ARINÇ'TAN "ERDOĞAN'IN YANINDAYIM" MESAJI

Arınç, gazetecilerin, Ali Babacan'ın da parti kuracağını hatırlatması üzerine, "Anlaşılıyor ki bir başka parti daha kurulacak. Türk siyaseti kendi mecrasında böyle bir çalışmayı görecek. Ben AK Parti'nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim" diye konuştu.

KHK'LILARLA İLGİLİ ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Arınç, KHK'lılarla ilgili yapmış olduğu çıkış nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş ve daha sonra sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade etmişti.

Arınç, "Evime temizliğe gelen daire başkanı kadını gördükçe kahroluyorum" ve "KHK faciadır" gibi çıkışlarıyla gündeme gelmiş ve tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın KHK çıkışıyla ilgili "Esefle karşıladım" demişti.

Bu gelişmelerin akabinde Arınç, "Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı. KHK faciadır dememeliydim" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

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