Arınç'tan AK Parti'deki istifalarla ilgili yorum: Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam

21.09.2019 23:02

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa'da düzenlenen 'Baba dostlarıyla vefa' buluşmasına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar" dedi.

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından düzenlenen 'Baba dostlarıyla vefa' buluşmasınakonuşma yapan Bülent Arınç, merhum Ekrem Pakdemirli ile birlikte siyaset yapamadıklarını ama birbirlerine rakip olduklarını anlattı.

"CUMHURBAŞKANININ PARTİYLE İLİŞKİSİ DEVAM ETMELİ Kİ PARTİDEKİ GÜCÜNÜ KORUYABİLSİN"

Eski siyasi sistemle yeni sistem üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirken Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisiyle de ilişkisini devam ettirmeli dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman bize biraz garip gelmişti. Ama o siyasi tarihi çok iyi incelemiş. Dedi ki Özal'ın da Demirel'in de Cumhurbaşkanı olduktan sonra partileri zaafa uğradı. Aynı zamanda cumhurbaşkanı aynı zamanda partiyle ilişkisi devam etmeli ki o parti de gücünü koruyabilsin. Bu tarihi bir gerçek olarak önümüzde." şeklinde konuştu.

"SİYASETİ YENİDEN YORUMLAMALIYIZ"

AK Parti'nin kendini yenilemesi gerektiğini savunan Arınç, "Şimdi Türkiye, 17 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir parti kendi içinde bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız. İçerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden Bismillah diyerek çözmeye çalışmalıyız diyorlar. Kolay olmadığını biliyorum çünkü daha büyük bir sıkıntı var." dedi.

"PARTİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK LAZIM"

Türkiye siyasetindeki parti kurma girişimleriyle ilgili konuşan Arınç, "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Rahmetli Demirel'in Demokratik Parti'nin kuruluşu sırasında bir çabanın içerisine giren milletvekillerine yeminli grubun nasıl engel olduğunu söylerler ve rahmetli Demirel o partinin bizden ayrılmasına engel olmalıydı, bölünmemeliydik, parçalanmamalıydık dediğini biliyorum. O günden sonra Doğru Yol Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. 65'ler, 69'lar hayal oldu." ifadelerini kullandı.

"ANA GÖVDEYİ YIPRATMAMAK LAZIM"

Partilerin ana gövdesinin yıpratılmaması gerektiği söyleyen Arınç, "CHP içinde de ayrılıklar oldu, ancak Ecevit toparlayabildi. O gittikten sonra başka hizipler çıktı. Şimdi biz Sayın Bakanım gibi AK Parti'de siyasete karar verdik, eminim içinizdeki bazı arkadaşlar da böyle karar vermiştir. Yani ben burada ANAP'lı sıfatıyla değil, ANAP'tan daha sonra başka tercihlerde bulunmuş insanlar olarak görüyorum. Hepinizin de tercihine saygı duyuyorum. Ama size de bize de düşen görev şudur. Bu ana gövdeyi yıpratmamak lazım." şeklinde konuştu.

"PARTİDEN AYRILANLARI BAZI BOŞBOĞAZLAR GİBİ KÖTÜ SIFATLARLA ANMAM"

AK Parti'nin Türkiye için bir sigorta olduğunu ifade eden Arınç, "Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik. Bütün başarılarda onlar vardı ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve bizden ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilmeli. Bu partide lider ve çevresi her şeyi yaptı partinin bütünlüğünü korumak için ama buna rağmen gittiler. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz." diye konuştu.

"AK PARTİ DOĞRU İŞLER YAPMALI"

AK Parti'nin içindeki fitnelerden kurtulması gerektiğini kaydeden Arınç, "Rahmetli Pakdemirli'nin bize hatırlattığı sadece siyasi tecrübeler olmalı. Kazandığımız günler oldu, kaybettiğimiz günler oldu, gözyaşı döktüğümüz günler oldu, sevinçten havaya uçtuğumuz günler oldu. Türkiye'de hiçbir iktidar 10 yıldan fazla ömürlü olmamıştır, AK Parti'nin başbakanı o zaman için söylüyorum neredeyse 14 yılı tamamladı. Şimdi 17 yılın içerisinde 'eh, mahkeme kadıya mülk değil, bu kadar da yeter' diyenleriniz olabilir. Peki, güçsüz olursak Türkiye bundan kazanacak mı kaybedecek mi? Ben kaybedeceğini düşünüyorum. O zaman tek şartımız var AK Parti doğru işler yapmalı, memlekete daha çok hizmet etmeli, birlik ve bütünlüğünü korumalı, herkesi kucaklamalı." dedi.

"FİTNE UNSURLARINDAN TEMİZLENMELİ"

"Herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmeli" diyen Arınç sözlerini şöyle tamamladı: Biz Türkiye'de tekrar bir altın dönem yaşamalıyız. 2 bin dolardan 12 bin dolara yükselmiş milli gelir, 16 milyar dolardan 160 milyar dolarlara çıkmış ihracat, 2023 rakamları belki biraz uzağımızda kaldı ama yeniden silkinerek, toparlanarak Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasında çok güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

3 Eylül'de AK Parti MKYK toplanmış burada alınan kararla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

Bu karardan bir hafta sonra da Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa ettiğini, ""AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz." diye duyurmuştu. İstifa sırasında da Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer almıştı.

Bu istifalardan sonra da çok sayıda eski parti yöneticisi ve eski vekil AK Parti'den istifa etmişti.