Arınç'ın damadına FETÖ'den beraat kararı! İşte mahkemedeki savunması

17.10.2019 13:32

Ankara'da, TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, savcının mütalaasında Yeter'in 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ettiğini belirterek, sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için söz verdi. Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

"ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALDIM" DEDİ

Yeter, 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını ifade etti.

"VATANINI, BAYRAĞINI SEVEN BİRİYİM"

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

MAHKEME BERATINE HÜKMETTİ

Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Yeter'in beratına hükmetti.

Kaynak: DHA