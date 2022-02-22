Arif Hür Yazdı: Yedi Numara Yeniden mi Çekiliyor?

Gazeteci Arif Hür, eğer şartlar oluşursa bir dönemin fenomen dizisi Yedi Numara'nınyerli bir dijital platform için yeniden çekilebileceğini öne sürdü.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan komedi türündeki ' Yedi Numara' dizisi halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hatırlarsanız karantina günlerinde dizinin tekrar bölümleri TRT 1'de ekrana gelmişti. Yedi Numara, reytinglerde güncel pek çok dizi ve programları geride bırakarak üst sıralarda yer almayı başarmıştı.

Üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilen dizinin ciddi bir hayran kitlesine sahip olduğunu biliyoruz.

"CİDDİ BİR ETKİLEŞİM ALIYOR"

Yedi Numara dizisine ait sahnelerin sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığı ve ciddi bir etkileşim aldığını da aşikar.

Kulislerde konuşulanlara göre; Yedi Numara dizisinin bu potansiyelini gören yerli bir dijital platform sahibi, efsane diziyi yeniden çekmek için harekete geçmiş.

"SİHİRLİ ANNEM VE LEYLA İLE MECNUN'UN ARDINDAN...."

Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Sihirli Annem, Leyla ile Mecnun ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerin yeniden çekildiğini biliyoruz. Benzer bir durum Yedi Numara dizisi içinde söz konusu.

"HAFIZALARDA GÜZEL BİR İZ BIRAKTI"

Ekranlara veda etmesinin üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen hiç unutulmayan Yedi Numara, hafızalarda güzel bir iz bırakmıştı. Bizlere aynı evde yaşamak zorunda kalan üniversiteli gençlerin birbirlerine başka gözle bakmadan da yaşayabileceğini göstermişti.

Dijital platform sahibi o kişinin, Yedi Numara'yı yeniden çekebilmesi için başrollerde yer alan Engin Alkan, Şebnem Sönmez, Nuray Uslu ve Volkan Girgin'i ikna edebilmesi gerekiyor. Bunu da belirtmek isterim.

"YENİDEN ÇEKİLMESİNİ İSTERİM AMA..."

Dizide 'Haydar' karakterini canlandıran Okan Selvi, "Yedi Numara'nın yeniden çekilmesini isterim ama bu çok riskli. 20 yıl önce tutmuş bir projeyi 20 yıl sonra çekmeye kalkmak çok zor." demişti.

Velhasıl kelam; Yedi Numara'nın yeniden çekilebileceği kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kısa süre içerisinde tablo netleşecektir..."

Yedi Numara Dizisi Oyuncuları Kimler?

Kadrosunda Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Nuray Uslu, Ayça Mutlugil, Okan Selvi, Volkan Girgin, Gülden Güney, Tuba Erdem ve Ruhi Sarı başta olmak üzere birçok ünlü ismin yer aldığı Yedi Numara dizisi üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin hikayesini konu alıyor.

Yedi Numara Dizisinin Konusu Nedir?

Aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaş, yurtta rahat edemedikleri için beraber bir ev kiralamaya karar verirler. Fakat oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz. Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler. Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar. Fakat bakkal Vahit'in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul'a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!

Kaynak: Snob Magazin - Arif HÜr