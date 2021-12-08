Bugün hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Arif Arslan, merak ediliyor. Arif Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlahiyatçı yazar Arif Arslan hayatı ve biyografisi! sizler için derledik.

ARİF ARSLAN KİMDİR?

Arif Arslan, 12 Haziran 1957 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 1969 yılında ilkokulunu bitirmiş daha sonra 2 yıl Arapça ve Kur'an eğitimi görmüştür. 1977 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları ile sosyal, kültürel ve dini konularda kitaplar yazmştır.

2001 - 2004 yılları arasında Eğitim Psikolojisi üzerine Mastır, 2004-2009 yılları arasında da genel psikoloji üzerine doktora yapmıştır.

Yazarın yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler vermiştir.

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