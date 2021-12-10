Arif Arslan kimdir? İlahiyatçı yazar Arif Arslan öldü mü, neden öldü? Arif Arslan'ın hastalığı neydi?

Arif Arslan kimdir? sorusunun yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ünlü ilahiyatçı yazar kimliğiyle tanınan Arif Arslan hayatı ile merak ediliyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün gece ölüm haberi duyulan yazar hakkında Arif Arslan kimdir, neden ve kaç yaşında öldü sorusuna yanıt aranıyor. Yazarın yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler vermiştir.İlahiyatçı yazar Arif Arslan öldü mü, neden öldü? Arif Arslan'ın hastalığı neydi?

ARİF ARSLAN KİMDİR?

Arif Arslan, 12 Haziran 1957 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 1969 yılında ilkokulunu bitirmiş daha sonra 2 yıl Arapça ve Kur'an eğitimi görmüştür. 1977 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları ile sosyal, kültürel ve dini konularda kitaplar yazmıştır.

2001 - 2004 yılları arasında Eğitim Psikolojisi üzerine Mastır, 2004-2009 yılları arasında da genel psikoloji üzerine doktora yapmıştır.

Yazarın yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler vermiştir.

ARİF ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Arif Arslan hayatı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İlahiyatçı yazar Arif Arslan bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Arslan, 67 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

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