Arel Koleji Robotik Ve Kodlama Kulübü Öğrencileri Türkiye İkicisi

AREL Anadolu ve Fen Lisesi 9.sınıf öğrencilerinden oluşan AREL Robotik Kodlama Kulübü öğrencileri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV), Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Türkiye genelinde gerçekleşirdiği "Yarını İnşa Et" eğitimde dijital dönüşüm programı kapsamında; Proto Arm (Prototip Robot Kol Desteği) projesi ile 238 proje arasından Türkiye İkinciliği'ni 4 okul ile paylaşarak "OpenFab Maker Yaz Kampı"na katılma hakkı kazandı. Öğrencilere ödülleri T.C Milli Eğitim Bakanlığı adına Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu'nun katılımıyla düzenlen Yarını İnşa Et Ödül Töreni'nde verildi. Öğrenciler projeleri ile ayrıca Üretken Türkiye Firması tarafından 2 senelik ücretsiz online eğitim ödülü, Maker Atölye tarafından da 1 sene ücretsiz eğitim alma hakkı kazandılar.

AREL Robotik ve Kodlama Kulübü öğrencileri yeni projeler için çalışmalara devam ediyor.

PROTO ARM (Prototip Robot Kol Desteği Projesi)

AREL öğrencilerinin kol kırıklarına alçı takıldıktan sonra sistemsel olarak omuzdan destek alınmasının insanlara rahatsızlık vermesi ve alçı çıktıktan sonraki gelişim sürecinde yapılacak egzersizlerin öneminden yola çıkarak tasarladığı Prototip Robot Kol Desteği projesi bu problemlere çözüm olacak. Alçılı yapının kolun üst kas kısmına sabitlenmesi ve alçı çıktıktan sonra yukarı aşağı hareketlerle kolun egzersiz yapmasına yardımcı olan robot alarm sistemi sayesinde de egzersiz zamanlarını hatırlatacak. Sağlık sektörüne büyük katkıda bulunabilecek bir tür prototip olan bu ürün ileride geliştirilerek bacak ve eklem yerleri içinde kullanılabilecek potansiyele sahip.