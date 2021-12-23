Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi

Area Araştırma, 13- 20 Aralık tarihleri arasında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 2204 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

KARARSIZ VE OY KULLANMAYANLARIN ORANI YÜZDE 19

Sonuçlara göre toplam seçmen üzerinden bakıldığında AK Parti yüzde 24.7, CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 12.8, HDP yüzde 8.1, MHP yüzde 7.3, DEVA yüzde 3.2 oy oranına ulaştı. Öte yandan Saadet, Gelecek, Yeniden Refah, Memleket, Türkiye Değişim, TİP, Vatan, DSP ve TKP'nin yer aldığı diğer partilerin oy oranı ise 2.9'da kalırken; kararsız ve oy kullanmayanların oranı ise yüzde 19 olarak belirlendi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ 3,7 FARK

Araştırmada geçerli oylar baz alındığında ise AK Parti yüzde 30.5, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 15.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 9, DEVA ise yüzde 4 oy oranına ulaştı. Diğer partilerin oy oranı ise 3.5 olarak çıktı.

MİLLET İTTİFAKININ OY ORANI YÜZDE 43'E ULAŞTI

Böylece AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,5 olarak belirlenirken, CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'nın oranı ise yüzde 43'e ulaştı.

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