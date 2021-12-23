Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Erken seçim tartışmalarının gölgesindeki Türkiye'de anket firmaları art arda sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma'nın Aralık ayında yaptığı ankete göre AK Parti yüzde 30.5, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 15.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 9, DEVA ise yüzde 4 oy oranına ulaştı. Böylece AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,5 olarak belirlenirken, CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'nın oranı ise yüzde 43'e çıktı.
Area Araştırma, 13- 20 Aralık tarihleri arasında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 2204 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Sonuçlara göre toplam seçmen üzerinden bakıldığında AK Parti yüzde 24.7, CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 12.8, HDP yüzde 8.1, MHP yüzde 7.3, DEVA yüzde 3.2 oy oranına ulaştı. Öte yandan Saadet, Gelecek, Yeniden Refah, Memleket, Türkiye Değişim, TİP, Vatan, DSP ve TKP'nin yer aldığı diğer partilerin oy oranı ise 2.9'da kalırken; kararsız ve oy kullanmayanların oranı ise yüzde 19 olarak belirlendi.
Araştırmada geçerli oylar baz alındığında ise AK Parti yüzde 30.5, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 15.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 9, DEVA ise yüzde 4 oy oranına ulaştı. Diğer partilerin oy oranı ise 3.5 olarak çıktı.
Böylece AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,5 olarak belirlenirken, CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'nın oranı ise yüzde 43'e ulaştı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri