Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE - Haberler | Güncel
Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü

SAMSUN'da A.P. (51) adlı kadın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi (49) tüfekle vurarak öldürdü.

SAMSUN'da A.P. (51) adlı kadın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi (49) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali D. ile eski eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., eski eşini darbetti. A.P. evde bulunan tüfekle Ali D.'ye ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ali D.'nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 23:26:29. #1.16#
title