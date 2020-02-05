Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim

05.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:33

Silah ve zor kullanmak gibi pek çok yetki veren kanun teklifinin 29 Ocak'ta TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte artık Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçilerin yetkilerine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Öte yandan bekçilere üst arama yetkisi verilmesinin ardından Türkiye'de bulunan kadın bekçi sayısı da tartışma konusu oldu. Kadınların üstünü arayıp arayamayacağı sorulan bir bekçi, "Bayanların üstünü aramak için, yoldan geçen birinden yardım isteyebiliriz. Ben bayanı arayamam. Yoldan geçen ya da ulaşabileceğim bir bayan vatandaştan rica ederim" dedi.

"YOLDAN GEÇEN BİRİNDEN YARDIM İSTEYEBİLİRİZ"

Sputnik'in haberine göre, 33 yaşındaki bekçi "Kadınların üstünü arar mısınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bayanların üstünü aramak için, yoldan geçen birinden yardım isteyebiliriz. Hemşireden de yardım isteyebiliriz. Ben bayanı arayamam. Yoldan geçen ya da ulaşabileceğim bir bayan vatandaştan rica ederim. Daha sonra ifademde yardımcı olan kişinin de adını yazarım. Aranan kişinin üstünden çıkanları da tutanağa yazarım. Eğer etrafta kimse yoksa ve bir bayanı aramam gerekiyorsa ekip aracı çağırırım. Nöbetçi bayan polisler var"

"BU ÜNİFORMA KÜFÜR GEÇİRMEZ"

27 yaşındaki bir diğer bekçi ise sahip olduğu üniformanın 'sorumluluğunu', "Bize ağır küfürler de geliyor. Ama üniforma küfür geçirmez. Biz edilen küfürleri kendi şahsımıza almıyoruz. Edilen küfür devlete ediliyor. Göğsümüzde ay yıldız var. Ben burada bir alkollü şahsın yanına gidiyorsam beni devlet gönderiyor. Ben durup dururken kimsenin alkolüne de karışmam, karşısına da çıkmam. Gidersem ya anons gelmiştir ya da vatandaş şüphelenmiştir" sözleriyle ifade etti.

"SENEDE 300 MERMİ ATIYOR"

Bekçilerin yeterli eğitimden geçmediği eleştirileriyle ilgili 52 yaşındaki polis eğitmeni B.K. şu yorumu yaptı: "Bekçiler 45 günlük sıkıştırılmış bir eğitimden geçiyor. Bu eğitim içerisinde yanaşık düzen, atış, müdahale, operasyon, etik kurallar, hukuk eğitimleri alıyorlar. Atış eğitimini bu yetki verilmeden önce de alıyorlardı. Zaten senede üç kere atış eğitimi düzenli olarak da veriliyor. Her personel, bekçi dahil senede 300 tane mermi atıyor."

"ONLAR KİM Kİ VÜCUDUMA DOKUNACAK"

Sputnik'e görüntülü demeç veren ancak ismini paylaşmayan bir kadın ise uygulamaya, "Bekçilere verilen bu statüyü kabul etmiyorum. Bir bekçi beni aramak isterse, aratmam. Kafamı da koparsalar aratmam. Çünkü bekçi benim çocukluğumda polis olmadığı zaman karakollarda bekleyen bir kişiydi. Şimdiyse ne kadar imam hatip lisesi mezunu varsa onlara iş bulmak için bu uygulama getirildi. Şu anda onlara polisten daha çok yetki verdiler. Bakıyorsunuz, hepsi imam hatipli. Onların zihniyetinin de bana karşı olduğunu biliyorum. Onlar kim ki vücuduma dokunsun?" şeklinde tepki gösterdi.