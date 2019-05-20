Çılgın Sürücü Direnince Aracının Üstünde Otoparka Götürüldü
Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, polise direnince aracının üzerinde otoparka götürüldü.
Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut Saka tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.
HEM EHLİYETİNE EL KONULDU HEM DE ARACI BAĞLANDI
UBER aracıyla korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen Mesut Saka., öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracının bağlanacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut Saka aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle ehliyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylığına bağlandı.
Mesut Saka da bu sırada telefonuyla çekim yaparak o anları kaydetti. Görüntülerde Mesut Saka üzerinden ayrılmadığı aracıyla çekiciye yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere aracımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü, çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor.
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Korsan taşımacılk yapıcaksın sonra arac bu şekilde baglanmaz diye aglıcaksın. Hırsız sınız olum hırsızCevap Yaz 6 17 Yayından KaldırNELA: hayırdır kardeş ? yoksa sende sicili bozuk taksicilerden misin ?5 2 Yayından Kaldır
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El insaf ya kardeşim cezayı yazdın bağlamak ne demek iki ay birde yuhCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Allah aşkına bu ülke nereye gidiyor 4 milyon kullanıcısı olan bir sektör uber biraz cağa teknolojiye ayak uydurun el insafCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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İçişleri bakanı yeter artıkCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır