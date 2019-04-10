Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar

Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde gördüklerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre özel bir şirkette çalışan Yunus Emre Gürler, sabah işe gitmek üzere merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan 33 BCR 33 plakalı aracının başına geldiğinde, sağ taraftaki iki lastiğin olmadığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Gürler, daha sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"GELDİĞİMDE LASTİKLER YOKTU"

Araç sahibi Emre Gürler, yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadığını belirterek, "Sabah kalktığımda, ekmek almak için markete giden kardeşim, geldiğinde lastiklerin olmadığını söyledi. Nasıl olmaz dedim, baktığımda gerçekten lastikler yoktu. Başta şaka sandım ama aracın başına geldiğimde gerçekten lastikler yoktu. Çok şaşırdım. Sonra polisi aradım" dedi.

BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ BAŞINA GELDİ

Hırsızların vicdanlı davranarak lastiklerden sadece ikisini çaldığını söyleyen Gürler, böyle bir şeyin ilk kez başına geldiğini ve çok şaşkın olduğunu ifade etti. Gürler, lastikleri yeni aldığını da sözlerine ekledi.

İşte o görüntüler;

Kaynak: İHA