Aracına binen genç kızı ormana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis
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Aracına binen genç kızı ormana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis

İstanbul'da geçtiğimiz Şubat ayında aracına binen genç kızı ormanlık alana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis cezası verildi.

07.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:05
Aracına binen genç kızı ormana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis

Taksisine binen genç kıza tecavüz eden Tamer Özcan, 14 yıl ceza aldı. Ceza, "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kendini savunamayacak kişiye karşı işlenme" suçlarıyla 27 yıla çıkarıldı.

ALKOLLÜ OLMASINDAN FAYDALANDI

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; 'da geçtiğimiz şubatta S.U. (22) isimli genç kız, arkadaşı P.D. ile Tamer Özcan'ın şoförlük yaptığı taksiye bindi. P.D.'yi evine bırakan şoför, S.U.'nun alkollü olmasından yararlanarak aracı ıssız bir yere çekip 3 saat cinsel saldırıda bulundu.

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP TÜM İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRDİ

S.U. sabah kendine geldiğinde taksicinin cinsel saldırıda bulunduğunu görünce öldürüleceğini düşünerek Özcan'ın tüm isteklerini yerine getirdi. Özcan genç kızdan taksi parasını alıp yol kenarında bırakıp gitti. Yoldan geçen bir sürücü, kızı aracına aldığı S.U. taksiciden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINDAN ANLAŞILDI

Gözaltına alınan taksici genç kızla kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini iddia etti. Ancak taksideki güvenlik kamerasının görüntüleri Özcan'ı yalanlıyordu. Tutuklanan Özcan'ı mahkeme nitelikli cinsel saldırı suçundan 14 yıl hapse mahkum etti.

27 YIL HAPİS YATACAK

Ceza, suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yapılması nedeniyle 21 yıla çıkarıldı. Ayrıca, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl, kendisini savunamayacak kişiye yapıldığı için 2 cinsel amaçla işlediği gerekçesiyle 2 yıl daha arttırarak toplam 27 yıl hapis cezasına mahkûm etti


Haber Videosu

: Aracına binen genç kızı ormana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis
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