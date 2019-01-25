Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada
Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde oluşan hortum nedeniyle Buse Acar'ın park halindeki aracı Ağva Deresi'ne uçtu. Aracı kontrol etmek isteyen vatandaş sel sularına kapıldı. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesinde hortum nedeniyle içerisinde Ayla Acar ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu aracın dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan hortum, Kemer'in Kuzdere Mahallesinde de bir aracın içerisindeki iki kişiyle dereye sürüklenmesine yol açmıştı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Araçtakilerden Ayla Acar kurtulurken, 20 yaşındaki kızı Kader Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, genç kız ve annesinin bulunduğu otomobilin dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARACI KONTROL ETMEK İSTEYEN VATANDAŞ SEL SULARINA KAPILDI
Vatandaşların olay yerine gelmesiyle başlayan görüntülerde, araç içerisinde ve çevresinde genç kızı aramaları görülüyor.
Aracın içini kontrol etmek için aracın kapısını açan bir vatandaşın, araçla beraber sel sularına kapılarak derenin ortasına kadar sürüklenmesi ve bu sırada kenarda bulunanların yaşadığı paniğin de yer aldığı görüntüler, derenin ortasında kalan vatandaşı kurtarmak için çevredekiler halat arayışlarının duyulmasıyla sona eriyor.
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Adam kurtarılmışmı yoksa gitmişmi ne biçim haber buCevap Yaz 1 Yayından KaldırSHOVVİNG: Beyinsizler anlamazYayından Kaldır
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hep dalga geçip ; ''yurdum insanı, yurdum insanı'' derler. al sana gördün mü yurdum insanını. alah razı olsun, alkışlıyorum. . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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VALLA KAFAMI KESERİM BUSEYİ KURTARMAK İÇİN MAŞAALLAHCevap Yaz 2 25 Yayından KaldırKAVAKLIDAN: SEN NASIL İNSANSIN ACABA ORDA Bİ CAN SÖZ KONUSU SEN NE DERDİNDESİN KUMLUCALIYIM BEN BURDAKİ İNSANLAR PERİŞAN OLMUŞ AMA SENİN GİBİ BEYİNSİZLER BUNU ANLAYAMAZ TABİ4 Yayından Kaldır