Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesinde hortum nedeniyle içerisinde Ayla Acar ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu aracın dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan hortum, Kemer'in Kuzdere Mahallesinde de bir aracın içerisindeki iki kişiyle dereye sürüklenmesine yol açmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araçtakilerden Ayla Acar kurtulurken, 20 yaşındaki kızı Kader Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, genç kız ve annesinin bulunduğu otomobilin dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACI KONTROL ETMEK İSTEYEN VATANDAŞ SEL SULARINA KAPILDI

Vatandaşların olay yerine gelmesiyle başlayan görüntülerde, araç içerisinde ve çevresinde genç kızı aramaları görülüyor.

Aracın içini kontrol etmek için aracın kapısını açan bir vatandaşın, araçla beraber sel sularına kapılarak derenin ortasına kadar sürüklenmesi ve bu sırada kenarda bulunanların yaşadığı paniğin de yer aldığı görüntüler, derenin ortasında kalan vatandaşı kurtarmak için çevredekiler halat arayışlarının duyulmasıyla sona eriyor.

Kaynak: AA