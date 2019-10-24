Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu

24.10.2019 14:53

Bursa'da arabanın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde ameliyata alındı. Tedavi edilen köpeğin ağlaması ise yürek burktu. Sağ ön ayağında yara ve kırık olduğu belirlenen köpek, tedavi sırasında gözyaşı döktü. Ayağı bandajlanan köpek, sağlığına kavuşuncaya kadar merkezde tutulacak.

"ONLAR DA İNSANLAR GİBİ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Veterineri Özlem Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin 2-3 yaşlarında olduğunu belirterek, "Sağ ön ayağında yara ve kırık var, bandaja aldık. Serum takıldı, vitamin, mineral takviyesi yapıldı. Şu anda gayet iyi, stabil durumda. Yaklaşık 10 gün gözetim altında olacak ve bandajı açılacak." diye konuştu.

Kartal, hayvanı ayağının durumuna göre barınağa ya da doğal yaşam ortamına bırakacaklarını ifade etti. Kazanın ardından köpeğin korku yaşadığını gözlemlediklerini aktaran Kartal, "Hayvanlar da insanlar gibi can taşıyor, sadece konuşamıyorlar. Canı acıyınca ağlayabilirler." dedi.