Araç çarpmasıyla beli kırılan Asya çakalına tedavi
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Araç çarpmasıyla beli kırılan Asya çakalına tedavi

17.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:16
Araç çarpmasıyla beli kırılan Asya çakalına tedavi

IĞDIR'da, araç çarpması sonucu beli kırılan Asya çakalı, belediye veterinerlik müdürlüğünde yapılan müdahalenin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

IĞDIR'da, araç çarpması sonucu beli kırılan Asya çakalı, belediye veterinerlik müdürlüğünde yapılan müdahalenin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Iğdır- Tuzluca kara yolu Alikamerli Mahallesi'nde Asya çakalına araç çarptığını görenler, görüntü çekerken Iğdır Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne de bilgi verdi. Yol kenarında sürünen yaralı çakal, kaza yerine gelen görevliler tarafından alınıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belinin kırıldığı belirlenen çakal, kapsamlı tedavisinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Iğdır Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yolda yaralı olarak bulunan Asya Çakalı hemen Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzde yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alınmış olup durumu iyidir" denildi.


Araç çarpmasıyla beli kırılan Asya çakalına tedavi
Araç çarpmasıyla beli kırılan Asya çakalına tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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