E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi

03.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:09

E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde bulunan bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bu sırada trafik neredeyse durma noktasına geldi. Hem yoğunluk hem de yangını merak edenlerin yavaşlığı sebebiyle trafik adeta durdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA