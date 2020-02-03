E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi
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E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi

E-5 İncirli mevkiinde meydana gelen araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatinde çıkan yangın sebebiyle o bölgede trafikte büyük yoğunluk yaşandı.

03.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:09
E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi

E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde bulunan bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bu sırada trafik neredeyse durma noktasına geldi. Hem yoğunluk hem de yangını merak edenlerin yavaşlığı sebebiyle trafik adeta durdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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