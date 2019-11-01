Apple TV plus: Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı

01.11.2019 16:05

Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 'Apple TV+' (Apple TV plus) Cuma günü itibariyle 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı.

Apple yeni uygulamasıyla Netflix ve Amazon'a rakip oldu. Ancak şirket, rakiplerinden farklı olarak yalnızca Apple tarafından üretilen orijinal içerikler sunacak.

Netflix ve Amazon gibi diğer platformlar, daha önce beyaz perdeye giren veya televizyonlarda yayınlanan dizileri de izleme imkanı sağlıyor.

iPhone satışları düşen Apple, üyelik sistemiyle işleyecek yeni uygulamayla yüz milyonlarca kişiyi platforma çekmeyi hedefliyor.

İçeriklere milyarlarca dolar ödeyen Netflix'in 150 milyondan fazla üyesi var.

Apple'ın çevrimiçi film ve dizi platformu Apple TV+, 10 Eylül 2019'dan sonra yeni iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod touch alanlara bir yıllığına ücretsiz olacak. Diğer kullanıcılar da 7 günlük ücretsiz deneme süresinden sonra ayda 4.99 dolar ödeyerek hizmetten faydalanabilecek.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre platform 40 dilde altyazı ve dublaj imkanı sunuyor.