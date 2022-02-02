Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kartal'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Kartal'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kartal Esentepe Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; bir martının binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen ekipler apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtarmak için büyük mücadele verdi. Kısa sürede apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title