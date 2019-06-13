Apartmandaki kötü koku cesedi ortaya çıkarttı
Bursa'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine eve giren polis ekipleri 63 yaşındaki şahsın cesedi ile karşılaştı.
Ramazan bayramından bu yana 63 yaşındaki Hasan Yılmaz'danhaber alamayan komşuları evden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine Yılmaz'ın komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı.
EŞİ VEFAT EDİNCE YALNIZ YAŞIYORDU
Yaklaşık 8 gündür haber alınamayan Yılmaz'ın cesedinin çürümeye başladığı belirlendi. 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Hasan Yılmaz'ın yaklaşık 13 sene önce eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için cumhuriyet savcısının talimatıyla, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Çok doğru malesefCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR İNSAN. . . . YA BİR GÜN GÖRMEDİN Mİ? MERAK EDER BUGÜN GÖZÜKMEDİ DİYE KAPIYI ÇALAR. AMA MAALESEF BİZLER KOKUYU ALINCAYA KADAR OTURURUZ.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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