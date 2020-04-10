Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı - Haber
Cumhuriyet Mahallesi, Melikgazi, Türkoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

Kayseri'de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan şahıs gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şahsın binaya bulaştırdığı kimyasalın, domuz yağı olduğu ve apartmanda oturan eşinin sevgilisini, eşinden uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı ileri sürüldü.

10.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:00
Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

Kayseri'de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde süren kadın paniğe sebep olmuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kezban M'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu ortaya çıktı. Kezban M'nin, apartmanda oturan eşinin sevgilisini, eşinden uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı ileri sürüldü.

APARTMANA SÜRDÜĞÜ SIVI MADDE PANİĞE SEBEP OLMUŞTU

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

OLAYIN ARDINDAN YASAK AŞK VE BÜYÜ ÇIKTI

Kezban M'nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haber
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haber
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
New York'ta salgının vahametini gösteren fotoğraf Haber
New York'ta salgının vahametini gösteren fotoğraf
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haber
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahsı tanımıyoruz
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahsı tanımıyoruz
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapmalıyız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Instagram
Şu an buradasınız: Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:09:11. #1.14#
title