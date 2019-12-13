: Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor

13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:29

Rize'de 3 bloktan oluşan apartmanlar, çatı katlarına olası yangın durumunda kaçış yolu oluşturmak için kurulan demir köprülerle birbirine bağlandı. Apartmanda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip geliyor.

YANGINA ÇÖZÜM

İslampaşa Mahallesi'nde bulunan 160 Evler Sitesi'ndeki apartmanda yaşayanlar, binalardan birinde yangın çıkması halinde ne yapılabileceğini düşünüp, ilginç çözüm geliştirdi. 13'er katlı binanın çatı katları, olası yangın durumunda kaçış yolunu oluşturmak için biri 7, diğeri 10 metre uzunluğundaki demir köprülerle birbirine bağlandı.

Böylelikle, sitede oturanların, binalardan birinin alt katlarında yangın çıkması halinde demir köprüyle, diğer binaya geçip kurtulmalarının yolu oluşturuldu. Olası yangın durumunda kullanılması amacıyla tasarlanan köprü, zamanla site sakinleri arasında komşuluk ilişkisini pekiştirdi. Apartmanlarda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip, geliyor.

BİNA DIŞINA ÇIKMADAN MİSAFİRLİĞE GİDİYORLAR

Site yöneticisi İsmet Nejat Yılmaz, yıllar önce apartman inşaatı bitince yangın merdiveni için bir hesap çıkardıklarını ancak bunu karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını anlattı. Yılmaz, "Bize binalar arası köprü kurabileceğimiz söylendi. Maliyeti diğer yangın merdiveni sistemine göre çok daha uygun olan bu sistemi biz de hayata geçirdik. İki köprü ile blokların çatı katlarından birbirine geçişi sağlanıyor. Apartman sakinlerimiz hiç bina dışına çıkmadan bu köprüleri kullanarak birbirlerini ziyaret edebiliyor" dedi.

"ÇOK DEĞİŞİK VE KULLANIŞLI FİKİR"

Apartman sakini Kemal Birdal da köprüleri sıklıkla kullandığını, bloklar arasındaki geçişi buradan daha kısa yolla yaptığını söyleyerek "Özellikle soğuk ve yağmurlu havalarda apartman dışına çıkmadan bu köprüler sayesinde birbirimize geçişi sağlıyoruz. Yangın geçitleri ama bizim bloklar arasındaki bağımız bunlar aslında. Çok değişik ve kullanışlı bir fikri hayata geçirmişler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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