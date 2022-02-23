Son dakika haberi... APARTMAN GÖREVLİSİNE TECAVÜZ EDİP ÖLDÜREN FITNESS EĞİTMENİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS

BEŞİKTAŞ'TA 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener, (33) ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener getirildi. Duruşmada maktul Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ile kızı Nihal Dolapcı ve taraf avukatları hazır bulundu.

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-Arşiv (15.12.2021)

Demirören Haber Ajansı - Güncel