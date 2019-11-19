Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

19.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:57

"Cesaretin Var mı Aşka?" şarkısıyla yıldızı parlayan ve 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay Sezer, 3 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Sevilen şarkıcıdan gelen haber sevenlerinin yüreğine sur serpti.

KAN DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Daha önce birer yıl arayla yakalandığı böbrek ve rahim kanserini yenen ünlü sanatçı, bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki şarkıcının tedavisi sürüyor. Kan değerleri normale dönen ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor.

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Başarılı şarkıcı daha önce yakalandığı iki kanseri gördüğü uzun süren tedavi sonrası atlatmıştı. Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.