Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
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Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Daha önce iki kez kanseri yenen ancak 3 gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay Sezer'den iyi haber geldi. Kan değerleri normale dönen ünlü şarkıcının bir hafta sonra hastaneden taburcu olması bekleniyor.

19.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:57
Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

"Cesaretin Var mı Aşka?" şarkısıyla yıldızı parlayan ve 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Sezer, 3 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Sevilen şarkıcıdan gelen sevenlerinin yüreğine sur serpti.

KAN DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Daha önce birer yıl arayla yakalandığı böbrek ve rahim kanserini yenen ünlü sanatçı, bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki şarkıcının tedavisi sürüyor. Kan değerleri normale dönen ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor.

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Başarılı şarkıcı daha önce yakalandığı iki kanseri gördüğü uzun süren tedavi sonrası atlatmıştı. Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.


Haber Videosu: Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
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