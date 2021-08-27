AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: Açık Öğretim Lisesi üzerinden eğitim gören öğrenciler gözlerini AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevirdi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: MEB akademik takvimine göre 2021 AÖL ek sınavlarının 20 Ağustos'ta tamamlanacağı biliniyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 AÖL ek sınav kayıt yenilemesi yapamayan ya da sınava giremeyen öğrenciler için AÖL ek sınav tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.

AÖL SINAV SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLUYOR?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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