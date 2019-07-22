AÖF üç ders sınavı giriş yerleri açıklandı! AÖF üç ders sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF, üç ders sınav giriş belgesi sorgula!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı ile ilgili araştırmalar adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav için heyecan dorukta. AÖF üç ders sınavı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyorlar. Buna göre; AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavının yerleri için beklenen duyuru geldi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Üç ders sınavı için sınav giriş belgelerine bugünden itibaren (22 Temmuz 2019) http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF bürolarından ulaşılabilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.