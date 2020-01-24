: AÖF finalleri açıklandı! AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç görüntüleme ekranı! AÖF final sonuçları!

24.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:16

Milyonlarca AÖF öğrencisinin merakla beklediği AÖF final sonuçları açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuç sorgulama ekranından final sınavı sonuçlarını öğrenebilirler. İşte AÖF güz dönemi sınav soncuları ve AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı…

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler 18/ 19 Ocak tarihlerinde güz dönemi dönem sonu sınavlarına girdiler. Sınav sonuçlarının açıklamasını merakla bekleyen öğrencilerin bekleyişi son buldu. AÖF final sınavları açıklandı.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAVLAR VE BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde Üniversitesi tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır.

Başarı değerlendirmesi

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

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