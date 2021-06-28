Antika mezatları artık online yapılıyor
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Antika mezatları artık online yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Haberler | Kültür Sanat

Antika mezatları artık online yapılıyor Bir zamanların antika mezatları artık yavaş yavaş yerini internete bırakıyor.

Antika mezatları artık online yapılıyor

İSTANBUL - Bir zamanların antika mezatları artık yavaş yavaş yerini internete bırakıyor. Mezatlar artık internet üzerinden online açık arttırmaya sunuluyor. Pandemiyle birlikte satışların arttığı online mezatlarda satıcıların yüzü gülüyor.

Pandemiyle birlikte alışveriş alışkanlıkları da değişti. Bunun en son örneklerinden biri de antika mezatları. Eskiden haftanın veya ayın belirli günlerinde belli noktalarda düzenlenen mezatlar, artık yerini online mezatlara bıraktı. Antikacılar artık ellerinde bulunan ürünleri internet üzerinden online olarak satışa çıkartıyor. Pandemiyle birlikte insanların da büyük ilgi gösterdiği online mezatlar hem satıcının hem de alıcıların yüzünü güldürüyor.

"Amacımız antika eserleri topluma kazandırmak"

Antika ürünleri topluma kazandırmak istediklerini belirten ve online olarak mezat düzenleyen Deniz Antik sahibi Deniz Topdemir,

"Yaklaşık 7 yıldan fazladır bu işle uğraşıyorum. İşim antika, eski ürünler, bu türü topluma, yeni nesle kazandırmaya çalışıyorum. Çünkü yeni nesil fazla tarihi bilmiyor. Bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlarda açık artırımla hem satıyoruz. Hem işimizi yapıyoruz hem de öğretiyoruz. Pirinç, bakır, porselen eşyalar, beşik dahil olmak üzere 300'e yakın çeşit ürünümüz var. Mesela Osmanlı köstekli saati. Yani bunu bulmak da zor, aykırı bir ürün. 1860'ların ürünü. Bunlar da benim dedelerimden kalma köstekli saatler, satmıyorum ama tanıtmak amacıyla dükkanımda bulunduruyorum, gösteriyorum. Tesbihlerden tutun porselenlerden, lambalardan, abajurlerden, ayna, saat Eski ürünler, yaşanmışlıkları var. Pek çok ürün var. İlgi yoğun. Pandemiyle alakalı yasaklardan daha çok millet daha çok internetler uğraştığı için işlerimiz yoğun. Hem ürünlerimizi canlı yayında tanıtıyoruz hem satışını yapıyoruz. Açık artırım olarak satışımızı yapıyoruz. Mesela ben bir ürünü 10 lirayla açıyorum, diğeri 50 veriyor, 100 veriyor, 300 liraya gidiyor.Alt limitlerimiz de var mesela tablolarımız, bin liradan açıyoruz, alt limit olarak koyuyoruz. Devam ediyor, 2 bin 5 yüz 3 bin liraya kadar gidiyor.Tablolar, 20 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Antika mezatları artık online yapılıyor
Antika mezatları artık online yapılıyor
Antika mezatları artık online yapılıyor
Antika mezatları artık online yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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